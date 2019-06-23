Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в ДагестанеГазета.Ru вчера в 19:05

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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В Дагестане ликвидировали двух сторонников ИГ

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В Дагестане ликвидировали сторонников ИГ

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Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Дагестане

ТК Звездавчера в 18:19
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