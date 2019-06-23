Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в ДагестанеГазета.Ru вчера в 19:05

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

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