Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в ДагестанеГазета.Ru вчера в 19:05
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:04, Вашингтон
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:03
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Футбол
Бразилия уничтожила Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки
В субботу, 22-го июня, сборная Бразилии по футболу одержала свою вторую победу на групповом этапе Кубка Америки.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек
В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Петербурге собака спасла новорождённую девочку
В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.
Обновлено вчера в 22:49
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Большим людям — большие проблемы: Еда «вызывает» стресс
Еда является основой жизни каждого человека. Но многое зависит от того, какими продуктами мы питаемся.
Обновлено вчера в 16:01
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.
Обновлено в 01:51
Единоборства
Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
В Европе раскритиковали Зеленского за «приступ сексизма» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился «капитально сесть в лужу» во время своего европейского турне – в Париже у него случился «приступ сексизма», пишет Барбара Эртель в немецком издании Tageszeitung.
Обновлено в 02:47
Политика
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
Обновлено в 02:55
Общество
Путин поздравил граждан с празднованием Сабантуя
Обновлено в 03:19
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым
"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков
Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено 21 июня в 15:02
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51