Происшествия

Появилось видео с места крушения самолета ФилевойТелеканал 360° 02:33

Бизнес-джет Epic-LT, на котором в Германию летела совладелица S7 Наталья Филева, полностью сгорел в результате авиакатастрофы. В Сети появилось видео с места крушения самолета. Кадры опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Спасатели достали тела жертв крушения самолета Наталии Филевой

Телеканал 360°09:42

СМИ сообщили об извлечении тел погибших при крушении самолета Филевой

РБК09:27

Появилось видео с места гибели одной из самых богатых женщин России

Lenta.ruвчера в 15:44

В Сети появились кадры с места крушения бизнес-джета, где погибла акционер S7

Народные новости05:46

В Сети появилось видео с места гибели совладельца S7 в Германии

ФАН03:46

Пункт назначения: катастрофа самолета совладелицы S7 Филевой вызвала мистическую аварию

Московский Комсомолец07:28

Опубликованы первые кадры с места крушения самолёта в Германии

Life.ruвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика

Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины

Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика

Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма

10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с результатом в 30,25% голосов, сообщает ЦИК после обработки 55,5% бюллетеней.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Жириновский призвал запретить рекламу лекарств из-за плохого впечатления

Лидер ЛПРД Владимир Жириновский призвал запретить рекламу лекарств по телевизору и программы про болезни.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Игры

4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн

Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Экономика

Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова

В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Авто

Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт

Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
Обновлено в 05:44
Авто

УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году

Обновлено в 08:27
Спорт

Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

Обновлено в 07:25
Авто

На «Автоторе» представлен новый автомобиль Hyundai New Mighty

В рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus, которая прошла на калининградском заводе «Автотор», состоялась презентация новой линейки среднетоннажных автомобилей Hyundai – New Mighty.
Обновлено в 04:15
Происшествия

При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд

Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Общество

В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов

По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
Обновлено в 07:06
Политика

После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов

После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой

17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
ещё по теме
Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное