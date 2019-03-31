Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета ФилевойТелеканал 360° 02:33
Бизнес-джет Epic-LT, на котором в Германию летела совладелица S7 Наталья Филева, полностью сгорел в результате авиакатастрофы. В Сети появилось видео с места крушения самолета. Кадры опубликовал общественный канал hr-fernsehen на YouTube.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пункт назначения: катастрофа самолета совладелицы S7 Филевой вызвала мистическую аварию
Московский Комсомолец07:28
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
Обновлено в 05:12
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с результатом в 30,25% голосов, сообщает ЦИК после обработки 55,5% бюллетеней.
Обновлено в 01:39
Здоровье
Жириновский призвал запретить рекламу лекарств из-за плохого впечатления
Лидер ЛПРД Владимир Жириновский призвал запретить рекламу лекарств по телевизору и программы про болезни.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
В порт Одессы в понедельник прибыли два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Игры
4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн
Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
Зампред «Газпрома» станет заместителем Силуанова
В конце февраля из «Газпрома» ушли сразу два зампреда правления Алексея Миллера — Александр Медведев (курировал экспорт) и Валерий Голубев (отвечал за внутренний рынок).
Обновлено в 08:44
Авто
Genesis покажет в Нью-Йорке новый электроконцепт
Компания Genesis, которая принадлежит Hyundai, сообщила о том, что в следующем месяце будет представлен новый электрический прототип.
Обновлено в 05:44
Авто
УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в 2020 году
Обновлено в 08:27
Спорт
Тутберидзе считает нормальной ситуацию с допинг-тестом Загитовой на ЧМ
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации с тестированием на допинг своей ученицы Алины Загитовой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 10:52
Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Авто
На «Автоторе» представлен новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus, которая прошла на калининградском заводе «Автотор», состоялась презентация новой линейки среднетоннажных автомобилей Hyundai – New Mighty.
Обновлено в 04:15
Происшествия
При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд
Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Общество
В Татарстане создадут 6 полилингвальных образовательных комплексов
По словам президента, новые полилингвальные комплексы призваны обеспечить конкурентоспособное образование, где применяются передовые и эффективные практики.
Обновлено в 07:06
Политика
После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов
После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой
17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38