Происшествия
Появилось видео с места крушения истребителя МиГ-27 в ИндииСлово и Дело 06:53
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 потерпел крушение около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан. Об этом сообщает местное издание Times of India, ссылаясь на информационное агентство ANI. Всего информации о крушении воздушного судна немного.
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.Известия03:40
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