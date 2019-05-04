Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТПГазета.Ru 07:37

Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

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