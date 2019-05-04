Происшествия

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТПГазета.Ru 07:37

Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
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Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

РИА Новости06:14

«Утрата для всего края»: Роман Третьяков о погибшем в ДТП Stand Up комике Маловичко

Пятый канал08:05

Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии

Московский Комсомолец03:18

Фото погибших в «огненном» ДТП на Кубани комиков из Stand Up

РЕН ТВ04:09

СМИ сообщили о гибели двух комиков проекта Stand Up в ДТП на Кубани

РБК04:29

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

Газета.Ru07:37

В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up

Известиявчера в 20:43
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Футбол

Денисов не сыграет с «Арсеналом», Чорлука готовится к матчу

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пропустит матч 27-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», защитник железнодорожников Ведран Чорлука готовится к игре.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Жильцы сгоревших домов в Кировской области получат единовременную помощь

Обновлено в 07:11
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье

Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Общество

Сегодня в Москве открываются новые площадки для регистрации брака

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Политика

Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
Обновлено в 04:14
Здоровье

В Нижнекамске скоропостижно скончался известный врач-аллерголог

Сегодня стало известно о смерти известного в Нижнекамске врача-аллерголога Рифката Гатупова. Его сердце остановилось на 61-ом году жизни.
Обновлено в 05:16
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Футбол

Адвокат: «Кокорина и Мамаева сразу не отправят в тюрьму, даже при наказании в виде реального срока»

Обновлено в 05:34
Политика

Туск назвал США главным союзником Польши

Глава Евросовета, который является оппонентом действующей польской власти, тем не менее похвалил ее за хорошие отношения с США.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина

В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы

В Сети опубликованы кадры с места падения строительного крана, рухнувшего в субботу, 4 мая, на Гжатской улице в Западном административном округе столицы.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом

Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Падение воздушного шара с ребенком в Крыму попало на видео

Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Культура

Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста

Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Оренбуржцы, которые провели более суток в аэропорту Дубая только недавно сели, летели на свой страх и риск на том же самолете, что ломался несколько раз на взлёте в Эмиратах (по неофициальной информации).
Обновлено в 03:21
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Футбол

Урал — Спартак 0:0 (2-й тайм)

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
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