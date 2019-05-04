Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand UpLenta.ru 08:15

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Видеоролик опубликован в субботу, 4 мая, в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте». На кадрах видны горящие машины, которые от удара отбросило на обочину.
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Появилось видео с места ДТП с участниками Stand Up на Кубани

RT на русском09:34

В ДТП на Кубани погибли два комика из Stand Up

Известиявчера в 20:43

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

РИА Новости06:14

Серж Горелый ужаснулся страшной гибели звезд Stand Up

Газета.Ru09:58

«Все будет хорошо» — последнее интервью комика, погибшего в ДТП на Кубани

Пятый канал09:24

Фото погибших в «огненном» ДТП на Кубани комиков из Stand Up

РЕН ТВ04:09

В Сети появилось видео с места ДТП c комиками Stand Up на Кубани

РБК08:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:23
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин и Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и лидер американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Обновлено в 09:37
Технологии

Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства

Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Стеснение пропало: Ольга Бузова в купальнике еще раз поздравила Киркорова

Буквально несколько минут назад в своем блоге телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала короткое видео, где она танцует на берегу Персидского залива, напевая новый хит Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 10:07
Авто

Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

«У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры

В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.
Обновлено в 07:11
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Политика

Делегаты из США признались в любви к Крыму

Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Космос

SpaceX отправила к МКС корабль Cargo Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала с космодрома во Флориде сегодня, 4 мая, в 09.49 по московскому времени.
Обновлено в 05:43
Авто

Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут

Обновлено в 10:27
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В пригороде Кургана горит поселок Смолино

Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили на 3 мая

Синоптики объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности до 3 мая.
Обновлено 02 мая в 05:49
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