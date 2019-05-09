Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея ДоренкоИзвестия 14:00
Опубликовано видео с места гибели журналиста и радиоведущего Сергея Доренко. Журналист скончался в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла на улице Земляной Вал в центре Москвы. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что на месте инцидента работают правоохранители.
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Происшествия
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