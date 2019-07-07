Происшествия
Прокуратура: водитель взорвавшегося бензовоза подвозил 10 туристовВести.Ru 02:22
По одной из версий, водитель решил подвезти туристов и посадил их на цистерну. В какой-то момент он потерял управление, и автомобиль съехал в кювет, передает телеканал "Россия 24". По сообщению прокуратуры Свердловской области, на взорвавшемся бензовозе ехали десять туристов.
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