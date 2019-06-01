Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофеСоветский спорт 01 июня в 07:37
Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.
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2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли
Sport24.ru01 июня в 10:26
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