Футбол

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофеСоветский спорт 01 июня в 07:37

Хосе Антонио Рейес трижды выигрывал Лигу Европы в составе Севильи, становился чемпионом Испании в составе мадридского Реала, выигрывал английскую премьер-лигу с лондонским Арсеналом, в составе Атлетико дважды выигрывал Лигу Европы и однажды - Суперкубок УЕФА.
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В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВ01 июня в 11:59

Бывший игрок сборной Испании, «Реала» и «Арсенала» Рейес скончался в 35 лет

Sport.ru01 июня в 07:58

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ru01 июня в 10:26

Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спорт01 июня в 09:01

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ru01 июня в 11:17

Хосе Антонио Рейес разбился в автокатастрофе. Ему было 35 лет

Чемпионат01 июня в 09:15

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспресс01 июня в 15:20
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