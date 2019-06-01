Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио РейесРИА Новости вчера в 15:15
В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес. Рейес начинал карьеру в "Севилье", за основной состав которой играл в начале 2000-х годов.
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2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли
Sport24.ruвчера в 10:26
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