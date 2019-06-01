Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Хосе Антонио РейесРИА Новости вчера в 15:15

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб 35-летний бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес. Рейес начинал карьеру в "Севилье", за основной состав которой играл в начале 2000-х годов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли

Sport24.ruвчера в 10:26

В Сети появилось видео с места гибели Рейеса

Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Вместе с Рейесом в аварии погиб его двоюродный брат

Советский спортвчера в 09:01

В ДТП с Рейесом погибли его двоюродные братья

Матч ТВвчера в 11:59

Разбился Хосе Антонио Рейес. Ему было только 35

Sports.ruвчера в 11:17

Хосе Антонио Рейес разбился в автокатастрофе. Ему было 35 лет

Чемпионатвчера в 09:15

Бывший игрок сборной Испании, «Реала» и «Арсенала» Рейес скончался в 35 лет

Sport.ruвчера в 07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Свердловской области девочка погибла из-за упавшего на нее смесителя

Обновлено в 03:02
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Космос

NASA начнет отправлять оборудование на Луну в 2020 году

Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц

Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено вчера в 11:38
Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Авто

Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика

Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Обновлено в 03:13
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:09
Наука

Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта

Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Нижегородской области младенец погиб в ДТП

В машине было семь человек, четверо из них дети. Малыш 2018 года рождения погиб на месте.
Обновлено в 03:00
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол

Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи об уходе Силвы

Генеральный директор и вице-президент футбольного грозненского клуба «Ахмат» Ахмет Айдамиров дал свой комментарий по поводу слухов об уходе из команды бразильского полузащитника Исмаэла Силвы.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Здоровье

Медики назвали три главные причины рака легких

Обновлено в 04:01
Здоровье

Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 13:43
Единоборства

Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом

Обновлено вчера в 15:54
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное