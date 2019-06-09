Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРоссийская газета 04:39
Вокруг места ДТП работают спасатели, медики и следователи, припаркованы несколько карет скорой помощи и реанимации, а также пожарные машины. Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.
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Армия и оружие
ВСУ обстрелами открыто саботируют разведение сил у Станицы — НМ ЛНР
«Несмотря на демонстративные попытки срыва мероприятий по разведению сил и средств украинской стороной, Народная милиция ЛНР готова, в свою очередь, выполнить очередное условие Минских соглашений и осуществить 10 июня разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Филипоненко.
Обновлено вчера в 11:02
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"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.
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Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
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Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
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Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт".
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Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
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Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
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Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
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Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
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Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
Новый фирменный стиль «X-стиль» впервые дебютировал на концепт-каре Lada XRay в 2012 году.
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Обновлено вчера в 16:24
Общество
Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»
Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его «слуги»
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено вчера в 11:30
Гаджеты
Названы пять лучших смартфонов до 12 тысяч рублей
Специалисты назвали пять лучших смартфонов в ценовой категории до двенадцати тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Экс-супруга Бари Алибасова рассказала о репетиции его похорон
Бывшая супруга продюсера Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала, что он устраивал репетицию своих похорон.
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Футбол
Четыре гола Артёма Дзюбы помогли сборной России установить рекорд
На поле вышел основной состав, в котором нашлось место зенитовцам Магомеду Оздоеву и Артему Дзюбе, которому была доверена капитанская повязка.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter
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Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
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Настя Каменских с Потапом отменили свадьбу в Италии
Свадьба Насти Каменских и Потапа, которую пара сыграла 23 мая в Киеве, до сих пор остается одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 05:00
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2018 год
Обновлено в 05:46