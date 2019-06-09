Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в СочиРоссийская газета 04:39

Вокруг места ДТП работают спасатели, медики и следователи, припаркованы несколько карет скорой помощи и реанимации, а также пожарные машины. Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

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