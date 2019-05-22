Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в ИталииГазета.Ru 06:47

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне. Видео выложила телерадиокомпания RAI в твиттер. На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

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