Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в ИталииГазета.Ru 06:47
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне. Видео выложила телерадиокомпания RAI в твиттер. На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся.
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Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
1,8 млрд рублей потратит на борьбу с раком Башкирия
Один миллиард рублей выделят из федерального бюджета, остальные деньги в программу вложит регион.
Обновлено в 07:10
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Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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Политика
Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.
Обновлено в 07:41
Политика
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Общество
В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Обновлено в 06:31
Футбол
Колосков отговаривает Дзюбу от переезда в Премьер-лигу Англии
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал совет Артёму Дзюбе, который мечтает поиграть в английском чемпионате.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг храма в Екатеринбурге
Уральский полпред Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, пишет Znak.com.
Обновлено в 07:13
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Общество
Известный британский шеф-повар Джейми Оливер закрывает свои рестораны
Рестораны известного британского шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани банкротства.
Обновлено в 01:58
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
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Спорт
Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру
С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
Обновлено в 06:56
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
CNBC: США дали две недели на отказ Турции от С-400
Обновлено в 03:49
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
Минздрав допустил появление агентства по обеспечению лекарствами
Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Максимкина заявила, что в России может появиться федеральное ведомство, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:42
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Общество
Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14