Как отмечается, концепт вертолета имеет соосную систему расположения несущих винтов. Ранее сообщалось, что появилось видео полета новейших Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие В России в 2019 году запланировано более четырех тысяч учений В Минобороны рассказали, что на территории РФ в следующем году пройдет свыше 4000 учений различного уровня.

Армия и оружие Армия и оружие Миссия ООН в Сирии сообщила об обстреле гуманитарной группы Гуманитарная группа миссии ООН в Сирии подверглась обстрелу в районе Дейр-эз-Зора, говорится в официальном заявлении миссии.

Армия и оружие Армия и оружие Пентагон предложит Турции альтернативу российским С-400 Пентагон планирует обеспечить Турцию системами ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".

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Армия и оружие Армия и оружие Сирия: около 30 выпускниц военной академии пополнят ряды САА По словам руководителя академии генерала Виктории Юсуф Ибрагим, выпускницы учебного заведения защищают Сирию с оружием в руках наравне с мужчинами.

Армия и оружие Армия и оружие SDF поймали лидера боевиков, подготовившего более 40 терактов Один из самых опасных руководителей террористической группировки «Исламское государство»11 (запрещена на территории РФ), подготовивший более 40 терактов, был пойман арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF).

Армия и оружие Армия и оружие AP: контингент войск США на границе с Мексикой будет сокращен

Армия и оружие Армия и оружие Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе Задержанные 25 ноября в Керченском проливе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) были участниками АТО в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Противовоздушную оборону Крыма укрепят дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» На вооружение зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа в Крыму, современные комплексы ПВО «Панцирь-С» поступили в рамках программы перевооружения.

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Армия и оружие Армия и оружие Украина ограничила иностранцам въезд в ДНР и ЛНР Украина ограничила въезд на территорию неподконтрольных ей Донецкой и Луганской народных республик.