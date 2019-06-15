Политика

Появилось видео с бегающим в фонтане ЗеленскимИзвестия 15:48

Единственным путем для отступления остался работающий фонтан. В итоге президент Украины вместе с охраной пробежался под струями воды и покинул площадь. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что вслед за президентом побежали и некоторые горожане.
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Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

Известия15:48

Зеленский сбежал от жителей Мариуполя и порезвился в фонтане

News.ru15:47

Зеленский порезвился в фонтане

Газета.Ru15:16

Видео: Зеленский порезвился в фонтане в Мариуполе

РЕН ТВ14:06
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Обновлено в 14:57
Теннис

Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста

Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Авто

Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Происшествия

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с «Камазом» и минивэном

Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 14:00
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Политика

Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент

Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Пензенской области начались волнения после массовой драки

Обновлено в 04:03
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В центре Москвы сотрудница парикмахерской получила стулом по голове

В Москве на Проспекте мира сотруднице парикмахерской прилетел на голову стул. Об этом 15 июня сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star

Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Обновлено в 13:35
Футбол

Анюков станет тренером в «Зените»

Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Обновлено в 15:27
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году пройдет во Франции

Обновлено в 14:09
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Авто

Какие машины, даже новые, не стоит покупать

Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Происшествия

МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено вчера в 08:08
Спорт

Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли суперфинал Мировой серии

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями в технической и произвольной программах в соревнованиях смешанных пар в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию.
Обновлено в 15:23
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Политика

Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Мариуполь
Город в Украине
Город в Донецкой области на юго-востоке Украины, на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик. Центр Мариупольской агломерации. Численность наличного населения города на 1 января 2016 года составляет 449 498 человека; в рамках горсовета - 470 968 человека на 1 января 2017 года. С середины 2014 - место пребывания Донецкого областного совета.
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