Появилось видео с бегающим в фонтане ЗеленскимИзвестия 15:48

Единственным путем для отступления остался работающий фонтан. В итоге президент Украины вместе с охраной пробежался под струями воды и покинул площадь. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что вслед за президентом побежали и некоторые горожане.

Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским

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