Политика
Появилось видео с бегающим в фонтане ЗеленскимИзвестия 15:48
Единственным путем для отступления остался работающий фонтан. В итоге президент Украины вместе с охраной пробежался под струями воды и покинул площадь. На кадрах, опубликованных в Сети видно, что вслед за президентом побежали и некоторые горожане.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено в 14:57
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с «Камазом» и минивэном
Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 14:00
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов
Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Футбол
Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие
На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В центре Москвы сотрудница парикмахерской получила стулом по голове
В Москве на Проспекте мира сотруднице парикмахерской прилетел на голову стул. Об этом 15 июня сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star
Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Футбол
Анюков станет тренером в «Зените»
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Происшествия
МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево
Обновлено вчера в 08:08
Спорт
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли суперфинал Мировой серии
Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями в технической и произвольной программах в соревнованиях смешанных пар в суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей
Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39