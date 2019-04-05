Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном мореРИА Новости 00:35

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море. На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.
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Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника ракетами «Москит» — видео

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Газета.Ru01:41

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Коммерсантъ00:43

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

РИА Новости00:35

Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота

ТАСС06:38
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