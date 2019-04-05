Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном мореРИА Новости 00:35
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море. На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.
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В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
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Экономика
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Сегодня, 5 апреля 2019 года, стало известно, что только 14% россиян воспользовались отменой «зарплатного рабства», которая произошла в ноябре 2014 года.
Обновлено в 07:30
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ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве
ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" (2:1) в матче 22-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 09:01
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
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Злоумышленники покупали в Китае старые смартфоны по 30 долларов и сдавали их в сервисные центры Apple, как не включающиеся.
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Обновлено вчера в 22:38
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Обновлено в 08:11
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Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
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Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
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Энергетика
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Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Общество
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Обновлено в 06:26
Происшествия
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Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Обнаженная чувственность: в новой фотосессии Ирина Шейк предстала в пиджаке на голое тело
На своей странице в Instagram звезда мировых подиумов опубликовала кадр, где она предстала в одном пиджаке на голое тело и в трусах.
Обновлено в 08:47
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
Обновлено вчера в 12:17