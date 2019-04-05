Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном мореРИА Новости 00:35
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море. На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.
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Политика
Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением
Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Авто
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На одном из онлайн-аукционе США продается Porsche 356 Coupe 1952 года выпуска по цене выше, чем у современного Porsche Cayenne.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за нынешней ситуацией в Ливии.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян
В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено в 04:23
Общество
Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»
Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась кондуктором, высадившей девочку в Сургуте
Прокуратура в Сургуте проверит перевозчика и действия кондуктора, которая высадила девочку по пути в школу из-за отсутствия сдачи, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Югры.
Обновлено в 03:56
Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
Обновлено в 01:36
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Спорт
Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной
Обновлено в 05:10
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59