Армия и оружие

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле
РБК
вчера в 16:12

Телеканал «Звезда» опубликовал видео приземления стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-160 в Венесуэле. На кадрах видно, как один из Ту-160 приземляется на взлетно-посадочную полосу, затем показаны оба бомбардировщика и экипаж самолетов.
РБКвчера в 16:12
с чего всё началось

«Белый лебедь» в Венесуэле: «Звезда» публикует кадры приземления Ту-160

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.
ТК Звездавчера в 12:45

Подробнее о событии

В Венесуэлу на учения прибыли российские бомбардировщики Ту-160

Вести.Ruвчера в 22:21

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 приземлились в Венесуэле — видео

RT на русском02:00

Россия перебросила в Венесуэлу несколько военных самолетов

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Российские Ту-160 будут участвовать в совместных учениях в Венесуэле

ТК Звезда00:51

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

РИА Новостивчера в 16:39

Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле

РБКвчера в 16:12

Самолеты ВКС России в Венесуэле будут участвовать в совместных полетах

ТАССвчера в 14:11
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:56, Ашберн
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«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.
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Реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны в Сирии планируется открыть во всех регионах этой страны, заявила замминистра национального примирения Сирии Диана Хаддур, передает 11 декабря ТАСС.
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Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море

«Дизельная подлодка своевременно обнаружила отряд, скрытно приблизилась к противолодочным кораблям на оптимальную для атаки дистанцию и выполнила стрельбу двумя практическими торпедами», — уточнил Воскресенский.
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Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

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Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМУ к террористам

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В США на воду спущен третий и последний стелс-эсминец класса Zumwalt

В США на воду спущен третий и последний в серии эсминец класса Zumwalt.
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Армия и оружие

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