Армия и оружие
Телеканал «Звезда» опубликовал видео приземления стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-160 в Венесуэле. На кадрах видно, как один из Ту-160 приземляется на взлетно-посадочную полосу, затем показаны оба бомбардировщика и экипаж самолетов.
РБКвчера в 16:12
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с чего всё началось
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу.ТК Звездавчера в 12:45
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