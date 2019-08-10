Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»Известия 10:55
На конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр впервые было продемонстрировано применение ракетного комплекса «Кинжал». Видео с авиашоу в субботу, 10 августа, опубликовал телеканал «Звезда».
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Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных в центре Москвы
Обновлено в 14:17
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Наука
В Эгейском море нашли древнегреческие корабли
Следи древних кораблекрушений нашли греческие археологи в Эгейском море, недалеко от острова Левит.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Наука
Российские ученые открыли способ защитить курильщиков от рака легких
Исследователи обнаружили уникальный белок Lynх1, расположенный в тканях легких, с помощью которого можно остановить развитие онкологии.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра.
Обновлено в 14:12
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено в 02:10
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Футбол
Малком попал мячом в арбитра Турбина. Его реакция бесценна
Нападающий "Зенита" Малком в матче 5-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:0) попал мячом по главному арбитру встречи Евгению Турбину.
Обновлено в 17:25
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет 10 августа. Об этом 11 августа сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:34
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03