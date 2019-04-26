Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. ГубкинаРБК 08:22

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве. Ролик размещен в сообществе «Moscow | Москва» во «ВКонтакте».

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

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