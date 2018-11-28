Происшествия

Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
РБК
16:41

В сети появилась видеозапись пожара на строящемся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Кадры опубликовала телекомпания НТВ. По первоначальной информации МЧС, возгорания произошли на на третьей и четвертой палубах.
РБК16:41

Подробнее о событии

Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

РИА Новости16:11

По предварительной версии, пожар на ледоколе произошел из-за нарушения техники безопасности

Интерфакс16:52

Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

РБК16:41

Пострадавший при пожаре на строящемся в Петербурге ледоколе попал в реанимацию

ТАСС16:43

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» начался в котельной. К возгоранию могло привести нарушение техники безопасности

Фонтанка.Ру16:23

Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» полностью ликвидирован

Петербургский дневник14:42

Рабочие сняли на видео начало пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге

78.ru17:07
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