Происшествия
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»РБК16:41
В сети появилась видеозапись пожара на строящемся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Кадры опубликовала телекомпания НТВ. По первоначальной информации МЧС, возгорания произошли на на третьей и четвертой палубах.
РБК16:41
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