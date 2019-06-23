Происшествия

Появилось видео потасовки на гей-параде в КиевеГазета.Ru 10:40

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали. Видео опубликовали во "Вконтакте". На кадрах видно, как агрессивный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей и попытался вырвать у участников шествия баннер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

News.ru11:15

Жители Киева попытались разогнать гей-парад

URA.Ru06:24

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

Газета.Ru10:40

«Угрожали спалить грузовик и оторвать голову»: как прошел гей-парад в Киеве

Вести.Ru10:48

В Киеве сегодня прошел очередной «Марш равенства» в поддержку представителей ЛГБТ

Эхо Москвы11:06

Потасовка во время гей-парада в Киеве попала на видео

РИА Новости10:18

Участников киевского Марша равенства после шествия эвакуировала полиция

ТАСС05:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика

Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду

Обновлено в 02:55
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Футбол

Федун заявил, что стадион «Спартака» тоже перейдёт к болельщикам

Обновлено в 11:21
Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Общество

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Экономика

Россия начинает предпринимать важные шаги для отказа от доллара

Россия стремится уменьшить собственную зависимость от американского доллара, наращивая золотовалютные резервы, и западные эксперты поддерживают данную инициативу.
Обновлено в 07:14
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Общество

Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям

Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Политика

Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»

Обновлено в 11:08
Политика

Грузия начала искать альтернативу российским туристам

Посольства Грузии в разных странах начали активно приглашать иностранцев провести отпуска в республике после того, как стало известно о грядущем прекращении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 10:45
Политика

Путин рассказал о своей идее возродить «Алые паруса» в 2005 году

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Политика

Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам

Обновлено в 08:01
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено в 08:56
Политика

Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.
Обновлено в 08:28
Единоборства

Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга

Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Политика

Песков рассказал, что Путин пользуется интернетом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что глава государства Владимир Путин пользуется интернетом, но не находится в сети постоянно.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Неудержимые. Как операция «Багратион» убила в немцах надежду

Обновлено вчера в 17:04
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам

В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено вчера в 10:16
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Здоровье

Доктор рассказала, как глубокое дыхание снимает нервное напряжение

Доктор рассказала, что глубокое дыхание может помочь снять нервное напряжение.
Обновлено в 04:42
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено 21 июня в 05:16
Футбол

Это’О советует Салаху перейти в «Барселону»

Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".
Обновлено в 10:43
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное