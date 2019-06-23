Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в КиевеГазета.Ru 10:40
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали. Видео опубликовали во "Вконтакте". На кадрах видно, как агрессивный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей и попытался вырвать у участников шествия баннер.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
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