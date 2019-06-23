Появилось видео потасовки на гей-параде в КиевеГазета.Ru 10:40

В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали. Видео опубликовали во "Вконтакте". На кадрах видно, как агрессивный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей и попытался вырвать у участников шествия баннер.

Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве

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