Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в КраснодареLenta.ru 06:17

Следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера «Боинг 737-800» авиакомпании S7. Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».
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В Краснодаре жесткую посадку совершил самолет из Москвы

КП - Кубань04:21

Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео

РИА Новости08:56

Опубликовано видео с места жесткой посадки в Краснодаре, где самолет из Москвы задел хвостом полосу

Кубанские новости05:30

Задевший полосу хвостом самолет вылетит из Краснодара в субботу вечером

ТАСС05:50

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

РБК11:49

Появилось видео с задевшим посадочную полосу хвостом пассажирским самолетом

Телеканал 360°04:58

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Интерфакс05:01
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