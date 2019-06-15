Происшествия
Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в КраснодареLenta.ru 06:17
Следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера «Боинг 737-800» авиакомпании S7. Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».
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