Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.

Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Самолет из аэропорта Жуковский должен был приземлиться в Симферополе, но при взлете в двигатели лайнера попали стаи птиц.

Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье

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