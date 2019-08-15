Происшествия

Появилось видео посадки Airbus А321 на кукурузное поле в ПодмосковьеБрянские новости вчера в 03:19

Airbus А321 «Уральских авиалиний», на борту которого находились 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа), совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Самолет из аэропорта Жуковский должен был приземлиться в Симферополе, но при взлете в двигатели лайнера попали стаи птиц.
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Евгений Куйвашев
Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 01:35

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