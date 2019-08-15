Происшествия
Появилось видео полета аварийно севшего в поле самолета А321Известия 03:21
В Сети появились кадры взлета самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил жесткую посадку в Московской области в четверг, 15 августа, Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем уoutube-канале видео с места жесткой посадки самолета А321 «Уральских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья из-за отказа силовых установок.Rambler News Service05:57
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