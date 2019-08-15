с чего всё началось

В Сети появились кадры взлета самолета А321 "Уральских авиалиний", который совершил жесткую посадку в Московской области в четверг, 15 августа, Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета.

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Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.