Космос
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки аппарата "Юйту-2" на обратную сторону Луны. Кадры выложены в Twitter телеканала CGTN.
РИА Новости11 января в 16:34
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В Сети появилось видео посадки китайского аппарата на обратную сторону Луны
Реальное время11 января в 17:31
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