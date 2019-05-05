Пожар на самолёте в Шереметьево

Появилось видео посадки горящего самолета в ШереметьевоРБК 14:00

Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. По информации ТАСС от медицинских служб, в результате происшествия из находившихся на борту 78 человек погибли 13 человек.
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