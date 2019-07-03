Общество
Появилось видео полного солнечного затменияТВ Центр вчера в 15:34
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
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с чего всё началось
Полное солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать во вторник, 2 июля, лучше всего его буде видно в западном полушарии, рассказали в Московском планетарии.Аргументы и Фактывчера в 04:51
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Бой Дениса Лебедева и француза Арсена Гуламиряна не состоится
Команда российского боксера Дениса Лебедева отказалась от проведения боя с французом Арсеном Гуламиряном, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса".
Обновлено в 07:16
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате
В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил о том, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.
Обновлено в 08:05
Хоккей
КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля
Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Технологии
Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России
По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Общество
Директором Музея Москвы назначена Анна Трапкова
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек
Число жертв авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 44 человек, более 130 пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии ООН в Ливии (UNSMIL).
Обновлено в 05:36
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились
Впервые Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым в начале года.
Обновлено в 08:12
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Кино
Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»
Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Кино
Квентин Тарантино заявил, что больше не будет снимать фильмы
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52