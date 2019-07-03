с чего всё началось

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Единоборства Бой Дениса Лебедева и француза Арсена Гуламиряна не состоится Команда российского боксера Дениса Лебедева отказалась от проведения боя с французом Арсеном Гуламиряном, сообщается на сайте промоутерской компании "Мир бокса".

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Армия и оружие Норвегия объяснила сообщение о взрыве на российском подводном аппарате В более раннем сообщении Reuters приводил слова Странда, который якобы говорил о том, что информация о взрыве на подводном аппарате была получена от российских властей.

Хоккей КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Технологии Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.

Экономика Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.

Здоровье Главной причиной рака у красноярцев объявили курение Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.

Армия и оружие Число жертв авиаудара под Триполи возросло до 44 человек Число жертв авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 44 человек, более 130 пострадали, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии ООН в Ливии (UNSMIL).

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Шоу-бизнес Фанаты уверены, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились Впервые Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым в начале года.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.

Кино Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки» Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.