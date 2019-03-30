Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21

Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.
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с чего всё началось

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300. Сообщается, что он будет использован в качестве специального транспорта для доставки экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также для эвакуации космонавтов с места посадки.
ТК Звезда01:43

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Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РБК06:32

Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Взгляд.ру04:12

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

ТК Звезда01:43

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РИА Новости03:25

В Сети опубликовали кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Народные новости04:34

Опубликовано видео полета Ту-204-300

ФАН04:10

Самолет Ту-204-300 передали Центру подготовки космонавтов

ТАССвчера в 12:04
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Политика

А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву

Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Удомле Тверской области неизвестные покрасили пса в синий цвет

Фото: Олег Окунев, Юлия Араратова, архив Afanasy.biz Жители города Удомля Тверской области обсуждают печальную историю пса с улицы Новой, которого сначала покрасили в синий цвет неизвестные живодеры, а 30 марта 2019 года его задавила машина.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Космос

Горожанам покажут, как выглядит Омская область из космоса

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Политика

Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В

«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова

Обновлено в 02:29
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Авто

Lexus анонсировала премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Энергетика

Козак не опасается роста цен на топливо

Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД

На шпиль здания МИДовской высотки на Смоленской площади вернулись соколы-сапсаны, обитавшие здесь еще до его реконструкции, продолжавшейся год и завершившейся в сентябре 2017 года.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Общество

«Не стоит сдаваться»: гороскоп на апрель для всех знаков от Павла Глоба

Не стоит сдаваться в апреле — нужно идти вперед во что бы то ни стало. Овен Овнам звезды рекомендуют не тратить много денег в апреле.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

США расценят размещение иностранных войск в Венесуэле как угрозу

Вашингтон осуждает попытки правительства Николаса Мадуро в попытках удержать власть при помощи иностранных военнослужащих, подчеркнул Болтон.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

Австралия направит дополнительно более $400 млн на укрепление национальной безопасности

Как сообщается в заявлении министра внутренних дел Питера Даттона, опубликованном в субботу на сайте главы ведомства, в бюджете государства на 2019-2020 год дополнительно предусмотрены 570 млн австралийских долларов ($404,1 млн) на укрепление национальной безопасности.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Кино

Мгалоблишвили похоронят 30 марта в тбилисском пантеоне

Актера Нодара Мгалоблишвили, который умер 26 марта в возрасте 87 лет, похоронят 30 марта на "Новом пантеоне" в Тбилиси.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
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Ту-204
Пассажирский самолёт
Советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х - начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Производится с 1990 года на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, а также с 1996 года на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани. Рассчитан на 164-215 пассажиров и дальность полёта 4200-5920 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
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Сергей Павлович Королёв
Учёный
Советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР. Академик АН СССР. Сергей Королёв является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики.
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