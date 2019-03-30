Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21

Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.
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с чего всё началось

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

«Звезда» публикует кадры посадки переданного в эксплуатацию авиаотряду Центра подготовки космонавтов самолета Ту-204-300. Самолет назван именем главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева. Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300.
ТК Звезда01:43

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Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РБК06:32

Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Взгляд.ру04:12

Самолет Ту-204-300 передали Центру подготовки космонавтов

ТАССвчера в 12:04

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

ТК Звезда01:43

В Сети опубликовали кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Народные новости04:34

Опубликовано видео полета Ту-204-300

ФАН04:10

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РИА Новости03:25
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«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.
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Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
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Ахмат — Спартак 1:3

30 марта между коллективами «Ахмат» и «Спартак» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
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Советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР. Академик АН СССР. Сергей Королёв является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики.
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