Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21
Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.
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с чего всё началось
«Звезда» публикует кадры посадки переданного в эксплуатацию авиаотряду Центра подготовки космонавтов самолета Ту-204-300. Самолет назван именем главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева. Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300.ТК Звезда01:43
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