Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21
Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.
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с чего всё началось
Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300. Сообщается, что он будет использован в качестве специального транспорта для доставки экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также для эвакуации космонавтов с места посадки.ТК Звезда01:43
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