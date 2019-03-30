Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21

Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300. Сообщается, что он будет использован в качестве специального транспорта для доставки экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также для эвакуации космонавтов с места посадки.

с чего всё началось

Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.

Футбол «Кальяри» в гостях разгромил «Кьево» «Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Спорт Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Армия и оружие В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Политика Мэй намерена провести четвертое голосование по соглашению о «Брексите» Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести четвертое голование в парламенте по сделке с ЕС по «Брекситу», сообщает Daily Telegraph.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Общество Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Музыка Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Футбол Молодёжка «Ростова» обыграла «Урал» В первом субботнем матче 21-го тура Молодёжного первенства России "Ростов" играл с "Уралом".

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Политика Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Политика В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.