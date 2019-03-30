Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300ТВ Центр 05:21

Проведя час и 10 минут в воздухе самолет с бортовым именем "Сергей Королёв" совершает образцово мягкую посадку. На подмосковный аэропорт Чкаловский экипаж взял курс из Ульяновска, где собирали и испытывали воздушное судно.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Центр получил первый из двух заказанных в 2014 году самолетов Ту-204-300. Сообщается, что он будет использован в качестве специального транспорта для доставки экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также для эвакуации космонавтов с места посадки.
ТК Звезда01:43

Подробнее о событии

Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РБК06:32

Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Взгляд.ру04:12

Самолет Ту-204-300 передали Центру подготовки космонавтов

ТАССвчера в 12:04

«Экспресс Москва - Байконур»: опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

ТК Звезда01:43

В Сети опубликовали кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Народные новости04:34

Опубликовано видео полета Ту-204-300

ФАН04:10

Опубликовано видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

РИА Новости03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Футбол

«Кальяри» в гостях разгромил «Кьево»

«Кьево» на своем поле принимал «Кальяри» в матче 29-го тура чемпионата Италии.
Обновлено вчера в 17:21
Спорт

Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В Казахстане прошла церемония прощания с погибшими при крушении вертолёта военными

В Казахстане прошла церемония прощания с военнослужащими, которые погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Жалагаш.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

Обновлено в 00:29
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика

Мэй намерена провести четвертое голосование по соглашению о «Брексите»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести четвертое голование в парламенте по сделке с ЕС по «Брекситу», сообщает Daily Telegraph.
Обновлено в 06:45
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

Обновлено в 06:13
Футбол

«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей

Обновлено в 06:57
Общество

Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет

О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

Обновлено в 07:05
Политика

Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» А. Натхо перешёл в БАТЭ

Обновлено в 05:10
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 02:55
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Футбол

Молодёжка «Ростова» обыграла «Урал»

В первом субботнем матче 21-го тура Молодёжного первенства России "Ростов" играл с "Уралом".
Обновлено в 06:53
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика

Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 06:18
Общество

Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года

Обновлено вчера в 16:38
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой привлек адвоката из-за обвинений в ее смерти

Обновлено в 04:32
Политика

В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии

Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-204
Пассажирский самолёт
Советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х - начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолёта Ту-154. Производится с 1990 года на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске, а также с 1996 года на КАПО имени С. П. Горбунова в Казани. Рассчитан на 164-215 пассажиров и дальность полёта 4200-5920 км. Использует российские двигатели ПС-90А.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Павлович Королёв
Учёный
Советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, председатель Совета главных конструкторов СССР. Академик АН СССР. Сергей Королёв является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное