Армия и оружие

Появилось видео полета российских Ту-160 над Балтийским моремИзвестия 13:56

В мае сообщалось, что самолеты ВВС Великобритании пытаются перехватить российские самолеты над Балтийским морем. Москва неоднократно указывала на возросшую активность НАТО у российских границ.
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Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

РИА Новости12:22

Страны Скандинавии подняли в небо свою авиацию из-за Ту-160 над Балтикой

РБК12:55

Истребители Дании, Финляндии и Швеции были подняты для сопровождения российских бомбардировщиков

Эхо Москвы12:32

Российские бомбардировщики провели патрулирование над Балтикой

Взгляд.ру12:33

Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами

RT на русском13:17

Финские истребители поднялись на перехват российских военных самолётов

Фонтанка.Ру12:05

Финские ВВС сообщили, что истребители Hornet были подняты для опознания трех самолетов РФ

ТАСС13:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон

Ракетоносцы Ту-160 «отутюжили» Балтику-видео

Вести.UZ15:27
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Защитников Конституции из ФСБ обвинили в вымогательстве

В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба).
Обновлено в 11:05
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Политика

Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда

В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено в 16:52
Общество

Аки посуху: Минприроды ищет желающих отстроить сразу два ЖК на месте водоемов в Барнауле

Жилой комплекс на болотистой местности Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края объявило сразу два аукциона на заключение договора о создании искусственных земельных участков на месте водоемов в Барнауле.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика

Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва освободит задержанных в Керченском проливе моряков в случае, если Киев обяжется обеспечить их участие в судебном процессе.
Обновлено в 13:08
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Общество

Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Общество

Переход на латиницу в Казахстане затянется на десять лет

Переход на латиницу в Казахстане может затянуться еще на десять лет, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленных источников в дипломатических кругах республики.
Обновлено в 19:18
Политика

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания.
Обновлено в 11:37
Политика

Стали известны итоги визита грузинской делегации в Россию

Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что в Госдуму приехала грузинская делегация во главе с депутатом Георгием Ломией.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Семь человек утонули на реке Лене в пригороде Якутска во время купания.
Обновлено в 14:08
Происшествия

«Мемориал» сообщил о переходе Титиева в московское отделение центра

Бывший руководитель чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев перешел в московское отделение, сообщил РИА Новости член совета центра, руководитель проекта "Горячие точки" Олег Орлов.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»

Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Авто

Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин

Обновлено в 12:20
Музыка

Стало известно, когда «Нашествие-2019» откроет двери для зрителей

Двери юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» откроются в четверг, 18 июля в 17:00.
Обновлено в 07:10
Футбол

Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»

Обновлено в 15:55
Футбол

Ловчев: «„Спартак“ сейчас несостоятелен. Не вижу тренерскую работу»

Ветеран «Спартака», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился мнением об игре красно-белых под руководством главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 19:33
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Обновлено в 19:34
Общество

Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
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