Армия и оружие

Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над БалтикойРоссийская газета вчера в 17:58

Напомним, рядовое патрулирование пары стратегических ракетоносцев над нейтральными водами Балтики сопровождалось вылетами истребителей НАТО. В частности, на отдельных участках к Ту-160 приближались датские F-16, финские F-18 и шведские JAS-39 Gripen.
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