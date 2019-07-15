Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над БалтикойРоссийская газета 17:58
Напомним, рядовое патрулирование пары стратегических ракетоносцев над нейтральными водами Балтики сопровождалось вылетами истребителей НАТО. В частности, на отдельных участках к Ту-160 приближались датские F-16, финские F-18 и шведские JAS-39 Gripen.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Здоровье
Насолим всем: йодированный элемент появится в составе всех продуктов
К 2022 году производители всех продуктов будут обязаны использовать в составе своих пищевых товаров использовать этот элемент.
Обновлено в 17:46
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Наши парни были просто в шоке от арбитра»
Футбольный клуб «Сочи» произвел хорошее впечатление в стартовом туре РПЛ.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Кино
Вышел трейлер «Оды радости» с Мартином Фриманом
Обновлено в 08:38
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Общество
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Авто
Volkswagen представил новую механическую коробку передач
Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.
Обновлено в 08:28
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВП
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено вчера в 22:34
Технологии
Облако для сбора: сервис для шифрования биометрии подготовят в 2019-м
В банках из топ-30 рассказали «Известиям», что до конца 2019 года, как и требует ЦБ, все отделения будут готовы к сбору биометрии.
Обновлено в 17:02
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате
В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Политика
Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне
Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.
Обновлено в 15:15
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма
ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено в 17:46
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Sony представила мощные аудиосистемы для вечеринок на открытом воздухе
Sony представила пять новых моделей аудиосистем.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019
Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии
Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.
Обновлено в 14:08
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28