Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над БалтикойРоссийская газета 17:58
Напомним, рядовое патрулирование пары стратегических ракетоносцев над нейтральными водами Балтики сопровождалось вылетами истребителей НАТО. В частности, на отдельных участках к Ту-160 приближались датские F-16, финские F-18 и шведские JAS-39 Gripen.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
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