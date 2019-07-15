Напомним, рядовое патрулирование пары стратегических ракетоносцев над нейтральными водами Балтики сопровождалось вылетами истребителей НАТО. В частности, на отдельных участках к Ту-160 приближались датские F-16, финские F-18 и шведские JAS-39 Gripen.

Происшествия Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Наука Первая в мире вакцина, разработанная ИИ, выпущена в Австралии В Австралии выпущена новая вакцина против гриппа, которая была создана обучившимся искусственным интеллектом (ИИ).

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.

Наука Возбуждение мужчин и женщин оказалось одинаковым в мозге Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400 Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Политика Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Здоровье Мировой голод растет третий год подряд, заявили в ООН Доступа к достаточному количеству продовольствия в 2018 году не имели 820 миллионов человек, таким образом, мировой голод не снижается в течение последних трех лет, число голодающих выросло на 10 миллионов человек, говорится в опубликованном в понедельник докладе ООН "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире".

Общество Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.

Культура Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм".

Происшествия Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.

Экономика Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Космос Астронавты заказали на МКС компот и ряженку Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.

Общество Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.