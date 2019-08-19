Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

с чего всё началось

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Тренировочные полеты выполняли самолеты, дислоцированные на Камчатке. На записи видны взлет, набор высоты и сам процесс полета.

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