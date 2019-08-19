Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

Подробнее о событии

Истребители Тихоокеанского флота провели учебный бой в стратосфере

RT на русском09:21

Минобороны показало учебный воздушный бой с участием МиГ-31БМ

ТАСС03:55

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

РБК01:54

Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25

Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
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Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»

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Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
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ЖКХ

Собянин: в Москве появится новая пешеходная улица

В понедельник ход работ проверил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Сирийская армия вышла на подступы к Хан-Шейхуну

Правительственные силы развивают наступление на южных подступах.
Обновлено в 05:00
Наука

Физики открыли новое состояние материи

Обновлено в 02:16
Общество

Россиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять лет

Фигурант дела «2 мая» в Одессе, россиянин Евгений Мефедов и еще один «куликовец» Сергей Долженков вышли на свободу из СИЗО Николаева.
Обновлено в 09:32
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Политика

Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Общество

РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках

Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
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Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов

Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Наука

Учёные выяснили влияние космической радиации на интеллект космонавтов

Обновлено в 09:39
Игры

Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей

Обновлено в 08:30
Здоровье

Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет

Обновлено в 09:50
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Общество

В Думу внесли поправки о преимуществе при зачислении братьев и сестер в один детсад

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник внес в Госдуму поправки к принятому в первом чтении в конце июля законопроекту, согласно которым дается преимущество при приеме в один и тот же детский сад родным братьям и сестрам.
Обновлено в 08:51
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Военные Белоруссии прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом

В масштабных маневрах, которые пройдут с 19 по 29 августа, примут участие Россия, Белоруссия и Египет.
Обновлено в 10:01
Политика

В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова.
Обновлено в 04:51
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии

«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евро

На вторник, 20 августа, Центробанк установил курс евро на уровне 73,94 рубля, доллара — на уровне 66,6 рубля.
Обновлено в 08:48
Автоспорт

Алонсо примет участие в «Дакаре-2020»

Двукратный чемпион «Ф-1» заявил, что хотел бы принять участие в «Дакаре-2020» и назвал это хорошим опытом как для себя, так и для самого ралли-рейда, поскольку к соревнованиям с участием Алонсо всегда приковано повышенное внимание СМИ.
Обновлено в 06:48
Наука

Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Обновлено в 00:22
Футбол

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
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