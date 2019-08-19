Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
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Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
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Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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