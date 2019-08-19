Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

Подробнее о событии

Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25

Минобороны показало учебный воздушный бой с участием МиГ-31БМ

ТАСС03:55

Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

РБК01:54

Кадры полёта истребителей МиГ-31БМ в стратосфере

RT на русском05:02

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез

В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Политика

Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Киберспорт

Grandia HD Remaster выйдет на PC уже в сентябре

Ролевая игра Grandia от разработчиков из студии Game Arts получит ремастер, который выйдет на PC (Steam) уже в сентябре 2019 года.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.
Обновлено в 07:42
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Технологии

«ВКонтакте» назначила операционного директора

Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.
Обновлено в 08:05
Политика

Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха

В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Культура

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Белорусские военные прибыли в Рязань на совместные учения с Россией

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика

В Польше возмутились суммой репараций от Германии

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций после окончания Второй мировой войны «минимальной».
Обновлено в 06:43
Общество

Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам дефицитных специальностей по 1 млн рублей.
Обновлено в 08:53
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Балашихе загорелся химический завод

Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Авто

В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой

Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
Обновлено в 05:15
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