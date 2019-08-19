Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

с чего всё началось

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Политика Украинский депутат из партии Зеленского оскорбил журналистку Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания НВ Ольгу Духнич.

Происшествия Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

Киберспорт Grandia HD Remaster выйдет на PC уже в сентябре Ролевая игра Grandia от разработчиков из студии Game Arts получит ремастер, который выйдет на PC (Steam) уже в сентябре 2019 года.

Происшествия Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.

Технологии «ВКонтакте» назначила операционного директора Операционным директором соцсети "ВКонтакте" (ВК, принадлежит Mail.ru Group) назначен Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям, говорится в сообщении ВК.

Политика Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.

Футбол Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Культура В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Политика В Польше возмутились суммой репараций от Германии Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций после окончания Второй мировой войны «минимальной».

Общество Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам дефицитных специальностей по 1 млн рублей.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Политика ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.

Политика СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.