Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
Читать в источнике
Оценить276
с чего всё началось
Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Энергетика
Нефть Brent снова не может пробиться к $60 за баррель
Нефть марки Brent проводит торги в плюсе, однако пока не может пробиться к «символической» отметке $60 за баррель, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Теннис
Стивенс прекратила сотрудничество с экс-тренером Шараповой
Американская теннисистка Слоан Стивенс объявила о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Груневальдом.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Рудковская возмутила поклонников «детским» мини-платьем в ярких цветах
Рудковская выложила в Instagram фотографию в мини-платье в ярких цветах, подчеркивающем фигуру и стройные ноги звезды.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Спасшую пассажиров бортпроводницу сгоревшего Ан-24 предложили наградить
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину наградить бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая спасала пассажиров после аварийной посадки самолета в Бурятии.
Обновлено в 11:18
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Экономика
ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России
Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.
Обновлено в 11:40
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
В России ужесточили правила провоза багажа через границу
С 19 августа вводятся ограничения для физических лиц по провозу определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы и отдохнул на пляже с дочкой
Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых машин
Обновлено в 05:43
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа
Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 09:28