Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

Подробнее о событии

Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25

Минобороны показало учебный воздушный бой с участием МиГ-31БМ

ТАСС03:55

Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

РБК01:54

Истребители Тихоокеанского флота провели учебный бой в стратосфере

RT на русском09:21

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
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Армия и оружие

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Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
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Спасшую пассажиров бортпроводницу сгоревшего Ан-24 предложили наградить

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Транспорт

Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

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Экономика

ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России

Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.
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Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

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В России ужесточили правила провоза багажа через границу

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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
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