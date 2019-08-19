Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Армия и оружие
Guardian опубликовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Здоровье
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Обновлено в 00:50
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
На могиле Веры Глаголевой установили памятник 16 августа исполнилось два года со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая мужественно боролась с раком желудка.
Обновлено в 00:12
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Обновлено вчера в 08:32
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира
Некоторые специалисты слегка опасались, что Медведеву может не хватить сил на встречу с Гоффеном после фантастической победы над первой ракеткой мира - сербом Новаком Джоковичем.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено 17 августа в 09:37
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Политика
Премьер Саксонии призвал США отменить антироссийские санкции
Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) считает, что Соединенные Штаты используют санкции против России в своих экономических интересах.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
«Зенит» остался на месяц без Малкома и Дриусси
Обновлено 17 августа в 08:35
Здоровье
Россияне неправильно принимают ряд лекарств
Эксперты установили, что большинство людей достаточно часто неправильно принимают лекарства.
Обновлено в 00:56
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757
Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, поврежден его фюзеляж, сообщает специализированный сайт Airlive.
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Перми автобус врезался в угол здания
В Перми произошло крупное ДТП с автобусом, который врезался в угол здания, сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
Обновлено 17 августа в 10:49
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе
Обновлено вчера в 11:59
Космос
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40