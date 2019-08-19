Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
Читать в источнике
Оценить199
с чего всё началось
Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.ТК Звездавчера в 21:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере
Интерфакс - Россиявчера в 20:50
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Футбол
«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб
С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда
В Архангельской области подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового поезда, стоящего на станции Емца.
Обновлено в 05:24
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Гаджеты
Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс
Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Политика
Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
Об опасности корвалола и валокардина снова предупреждают врачи
В аптечках большинства россиян обязательно найдется корвалол и валокардин. О вреде и пользе этих лекарство до сих пор спорят специалисты.
Обновлено в 05:44
Футбол
Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца
Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Авто
Почти новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставили на продажу
Как сообщают представители офиса, пробег внедорожника составляет всего 50 километров, а также данный автомобиль был во владении только одного человека.
Обновлено в 01:27
Футбол
Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»
Обновлено в 04:22
Транспорт
В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет
Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35