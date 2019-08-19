Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосеИзвестия 00:40

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.
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с чего всё началось

Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений

Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
ТК Звездавчера в 21:15

Подробнее о событии

Кадры полёта истребителей МиГ-31БМ в стратосфере

RT на русском05:02

Минобороны показало учебный воздушный бой с участием МиГ-31БМ

ТАСС03:55

Высотные истребители на Камчатке отточили навыки воздушного боя в стратосфере

Интерфакс - Россиявчера в 20:50

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

РБК01:54

Появилось видео полета высотных истребителей Миг-31 в ближнем космосе

Российская газета02:25

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

РИА Новостивчера в 23:41

Истребители МиГ-31БМ провели «воздушный бой» в стратосфере

Взгляд.рувчера в 23:40
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Общество

В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой

Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика

В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе

Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом

Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика

Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Обновлено в 04:53
Футбол

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб

С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Общество

Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки

Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Национальный архив безопасности США обнародовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Эксперты отмечают, что распространенные ошибки при приеме лекарств могут привести к осложнениям.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Убившему семью и себя подростку проведут психиатрическую экспертизу

Обновлено в 05:02
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда

В Архангельской области подростка ударило током, когда он делал селфи на крыше грузового поезда, стоящего на станции Емца.
Обновлено в 05:24
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Гаджеты

Xiaomi, Vivo и Oppo создали альянс

Компании Xiaomi, Vivo и Oppo объявили о том, что они решили вступить в совместный альянс, который упростит передачу данных между смартфонами этих производителей.
Обновлено в 02:02
Политика

Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 04:40
Политика

Кадыров рассказал о своем главном страхе

Обновлено вчера в 11:27
Здоровье

Об опасности корвалола и валокардина снова предупреждают врачи

В аптечках большинства россиян обязательно найдется корвалол и валокардин. О вреде и пользе этих лекарство до сих пор спорят специалисты.
Обновлено в 05:44
Футбол

Агент Рибери считает, что игрок перейдёт в «Локомотив» до конца месяца

Жан-Пьер Берне, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франка Рибери ожидает, что до конца месяца игрок заключит контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Культура

Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»

Обновлено в 04:09
Авто

Почти новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставили на продажу

Как сообщают представители офиса, пробег внедорожника составляет всего 50 километров, а также данный автомобиль был во владении только одного человека.
Обновлено в 01:27
Футбол

Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»

Обновлено в 04:22
Транспорт

В Саратове новый аэропорт «Гагарин» принял первый самолет

Первый тестовый рейс из московского аэропорта Внуково приземлился в воскресенье, 18 августа, в новом саратовском аэропорту «Гагарин», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:38
Наука

Включение гена помогло «разубедить» клетки превращаться в раковые

Обновлено в 03:12
Экономика

ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
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