Истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

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Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.

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