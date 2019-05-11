Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами АйвазовскогоРоссийская газета 04:45
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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На Ставрополье перевернулась машина с подростками
Минувшим вечером в Красногвардейском районе в ДТП попал автомобиль с четырьмя подростками в возрасте от 14 до 17 лет.
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Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.
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В 2019 году президент в аналогичном гала-матче забросил пять шайб, принеся команде победу со счетом 12:7.
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Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Вечерней Москве», что за признаки могут указывать на это серьезное заболевание, какие люди ему чаще всего подвержены и почему важно проходить ежегодное обследование.
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"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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