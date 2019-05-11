Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами АйвазовскогоРоссийская газета 04:45

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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На глубине 45 метров: видео поиска картин Айвазовского на дне Черного моря

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На затонувшем в Крыму судне нашли картины Айвазовского

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Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

Газета.Ru06:44

Видео подъема картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

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Предполагаемые картины Айвазовского с затонувшего у Крыма парохода могут быть утрачены

Коммерсантъ00:39

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего 100 лет назад парохода

Говорит Москва03:15

Что сохранилось на затонувшем более 100 лет назад в Крыму корабле. Видео под водой

ТАСС06:03
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Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
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Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Референдумы 11 мая 2014 года, результатом которых стало создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), были ответом на вооруженный переворот, подъем неонацизма, избиения и убийства несогласных с новой властью Украины, объявление и начало карательной операции.
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Онколог рассказал, какие люди больше подвержены заболеванию раком кожи

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Русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте.
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