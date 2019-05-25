Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосеLenta.ru 05:38
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
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