Космос

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона МаскаРИА Новости 04:11

Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

Российская газета11:22

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

РИА Новости04:11

«Поезд» из спутников Илона Маска сняли на видео

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Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

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Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

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Голландцы засняли полёт спутников Илона Маска

News.ru04:56

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Московский Комсомолец11:12
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