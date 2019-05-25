Космос
Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона МаскаРИА Новости 04:11
Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
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Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя
Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
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Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
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Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
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Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.
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Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
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Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
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Здоровье
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
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«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
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В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
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Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55