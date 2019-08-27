Армия и оружие
ИзвестияПоявилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.
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Шоу-бизнес
Божена Рынска планирует найти опекуна для нерожденного ребенка
StarHit.ru вчера в 21:00
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Политика
Вышинский заявил, что его дело стоило Порошенко президентского кресла
Кирилл Вышинский считает, что его дело было попыткой поднять рейтинг бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая стоила политику должности, а журналисту - свободы.
ТК Звезда 05:51
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Политика
Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму
Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
Известия 05:22
Политика
Кремль назвал поездку Болтона в Белоруссию внутренним делом Минска
Кремль расценивает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию как внутреннее дело Минска.
РБК 07:21
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной перенесли
Стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщил адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Взгляд.ру 05:34
Политика
Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Rambler News Service 06:40
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57
На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение 06:25
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Политика
Фабрика политического компромата Навального обнаружена в Петербурге
В Санкт-Петербурге обнаружена подпольная редакция, в которой неизвестные работали над фейковыми материалами, очерняющими губернаторов, министров и чиновников в преддверии единого дня голосования.
Экономика сегодня вчера в 08:16
Футбол
Бывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем
Спорт-Экспресс 07:08
Транспорт
Утверждены тарифы на проезд на Московских центральных диаметрах
Стало известно о появлении нового тарифа на проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с пересадкой в метро, который позволит жителям Подмосковья значительно экономить на транспорте.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Музыка
Билли Айлиш проспала премию MTV в Москве
Газета.Ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47