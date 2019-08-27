Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПоявилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.
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В Cети появилось видео с вошедшим в «плоский штопор» Су-57

РБК02:57

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении нового российского истребителя

URA.Ru02:02

Видео: истребитель Су-57 выполняет «плоский штопор»

РЕН ТВ00:56

Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео

Российская газета01:49

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

РИА Новостивчера в 23:33

Видео тренировочного полёта истребителя пятого поколения Су-57

RT на русскомвчера в 08:34

Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»

Lenta.ru26 августа в 20:52
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Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

Газета.Ru 01:32
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Общество

Кадастровая палата подготовила инструкцию для решения земельных споров

Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров.
Коммерсантъ 03:20
Происшествия

В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке

В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Политика

В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

RT на русском 03:20
Политика

Помпео подтвердил планы США по возвращению России в G8

В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах, сообщала, что президент США поссорился с лидерами стран «Большой семерки», выступая за возвращение России в клуб.
Парламентская газета 01:22
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

Украинский предприниматель Игорь Коломойский дал интервью изданию «Цензор.нет», в котором описал свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому.
РБК 02:19
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

РБК 03:03
Политика

В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР

Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.
РБК 02:36
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Единоборства

Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье

Газета.Ru вчера в 13:19
Технологии

У России появились пять новых островов в Арктике

В Арктике открыли пять новых островов, все они являются частью территории России, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:41
Происшествия

В Приморье из-за мощных ливней прервано движение поездов

Российская газета 02:43
Политика

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева

Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Кино

Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за два летних месяца - июль и август.
Газета.Ru 03:13
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Политика

Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Технологии

Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы

Компания Telegram сообщила инвесторам, что она собирается запустить свою криптовалюту Gram «в течение следующих двух месяцев».
REGNUM 01:10
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Авто

Назад в будущее: идем смотреть фильм про машину времени DeLorean

Джон Захария Делореан родился в семье рабочего завода Ford и уже в детстве понял, как важно получить правильное образование.
За рулем 03:00
Энергетика

BP сбывает все свои активы на Аляске

REGNUM вчера в 20:03
Авто

Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника

Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz.
Motor вчера в 11:44
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