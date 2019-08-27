Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПоявилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.
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В Cети появилось видео с вошедшим в «плоский штопор» Су-57

РБК02:57

Видео тренировочного полёта истребителя пятого поколения Су-57

RT на русскомвчера в 08:34

Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео

Российская газета01:49

Видео: истребитель Су-57 выполняет «плоский штопор»

РЕН ТВ00:56

«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

РИА Новостивчера в 23:33

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении нового российского истребителя

URA.Ru02:02

Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»

Lenta.ru26 августа в 20:52
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