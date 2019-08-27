Армия и оружие
ИзвестияПоявилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Forbes назвал самые богатые семьи России
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
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Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
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По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство действующего чемпиона Франции заинтересовано в переходе 33-летнего форварда в связи с травмами Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
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Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
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Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Реновация подняла цены на квартиры Владельцы квартир в домах, попавших в объявленную мэрией Москвы программу реновации, все чаще пытаются их выгодно продать.
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Идеи для оформления главного храма ВС РФ позаимствуют в Петербурге
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Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
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Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
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