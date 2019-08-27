Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.

Происшествия Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Общество Подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже Опрос показал, что россияне стали в два раза больше тратить денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Политика Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57 Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.

Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Транспорт Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Экономика Росстат заявил о росте уровня бедности в России При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.

Политика В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.

Кино Умерла актриса Людмила Мальцева Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

Общество В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня.

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Авто Опубликованы изображения преемника Porsche 918 Spyder В сети появились рендеры нового концепта Porsche 988 Vision, который мог бы лечь в основу следующего поколения спорткара 918 Spyder.

Авто Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11 Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.

Авто Mercedes-Benz представил новый GLE Coupe Немецкая компания показала Mercedes-Benz GLE Coupe и AMG GLE 53 2021 модельного года.