Армия и оружие
ИзвестияПоявилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор». На кадрах видны взлет и посадка, а также выполнение экипажем сложнейших элементов, в ходе которых самолет буквально крутится в воздухе.
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Происшествия
Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Интерфакс 06:12
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Общество
Подготовка ребенка к школе стала в два раза дороже
Опрос показал, что россияне стали в два раза больше тратить денег на подготовку ребенка к школе по сравнению с 2017 годом.
Газета.Ru 05:54
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Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 25 августа в 14:02
Футбол
«Газпром нефть», СОГАЗ и ТМК стали партнерами РФС
«Газпром нефть» стала партнером РФС.
Sports.ru 05:49
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на таксиста
Во вторник ТАСС со ссылкой на ГУ МВД сообщал, что в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси.
ТАСС 06:18
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 03:59
Политика
В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня.
ТагилСити.ру 06:19
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Авто
Опубликованы изображения преемника Porsche 918 Spyder
В сети появились рендеры нового концепта Porsche 988 Vision, который мог бы лечь в основу следующего поколения спорткара 918 Spyder.
SpeedMe 05:00
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Авто
Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Авто
Mercedes-Benz представил новый GLE Coupe
Немецкая компания показала Mercedes-Benz GLE Coupe и AMG GLE 53 2021 модельного года.
32CARS.ru 00:52
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09