Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27Газета.Ru вчера в 23:12

с чего всё началось

Гаджеты Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10 Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Политика Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.

Политика Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Путину доложили о событиях в Чемодановке Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Происшествия На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Футбол Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Шоу-бизнес Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.

Происшествия Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Общество В России могут разрешить поступать в вузы онлайн Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.