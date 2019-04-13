Армия и оружие
Появилось видео перехвата Сирией израильских ракетИзвестия вчера в 01:06
Опубликовано видео перехвата силами противовоздушной обороны Сирии израильских ракет, выпущенных по военному объекту в городе Мусаяф в провинции Хама. Кадры опубликовало агентство SANA. Атака произошла в районе 2:30 по местному времени (совпадает с мск) 13 апреля.
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Кожевников назвал безобразным судейство в нынешнем плей-офф КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с отменой шайбы омского «Авангарда» в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
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Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
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Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
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Армия и оружие
Началось серийное производство зенитного комплекса С-350 на брянских шасси
Обновлено в 04:25
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Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12
Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
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Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12