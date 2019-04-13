Армия и оружие

Появилось видео перехвата Сирией израильских ракетИзвестия вчера в 01:06

Опубликовано видео перехвата силами противовоздушной обороны Сирии израильских ракет, выпущенных по военному объекту в городе Мусаяф в провинции Хама. Кадры опубликовало агентство SANA. Атака произошла в районе 2:30 по местному времени (совпадает с мск) 13 апреля.
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В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии

РБКвчера в 04:39

Опубликовано видео перехвата ракет ПВО Сирии

Московский Комсомолецвчера в 04:41

Опубликовано видео перехвата ракет сирийской ПВО

RT на русскомвчера в 04:17

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Газета.Ruвчера в 05:25

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

РИА Новостивчера в 03:15

СМИ: сирийские ПВО перехватили несколько ракет Израиля в провинции Хама

ТАСС12 апреля в 20:44

ПВО Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама

ФАН12 апреля в 20:47
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