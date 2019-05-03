Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в КрымуВести.Ru 03:49

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
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Порвался о ветки: видео с места посадки воздушного шара с ребенком в Феодосии

РИА Новости Крым06:40

Съемочная группа «России 24» участвовала в спасении улетевшей на воздушном шаре девочки

Вести.Ru06:02

СК начал проверку из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму

RT на русском05:46

СК начал проверку инцидента с ребенком, которого унесло на воздушном шаре

ИА Крыминформ05:43

Появились фото воздушного шара, на котором в Крыму чуть не унесло ребенка

РИА Новости06:32

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Интерфакс01:36

СКР проводит проверку после инцидента с воздушным шаром в Крыму

Говорит Москва05:23
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Политика

Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing

Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17
Технологии

Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники

Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено вчера в 06:10
Политика

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Татьяна Навка трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Татьяны Навки Александра, которую фигуристка родила от Александра Жулина.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что Россия «готова сотрудничать» с Турцией по продаже истребителей Су-57 в случае, если Анкара перестанет участвовать в программе по производству американских самолетов F-35.
Обновлено в 04:51
Общество

На Петербург обрушился снегопад

Обновлено в 06:33
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Гаджеты

Мощный смартфон Honor 20 Pro показали на «живом» фото

"Живые" фотографии смартфона Honor 20 Pro вместе с упаковкой появились на страницах издания Slashleaks.
Обновлено в 05:03
Футбол

УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление Мораеса

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия

Поставившую ребенка на колени заведующую краснодарского детсада уволят

Заведующую одного из детских садов Краснодара уволят после того, как она поставила ребенка на колени.
Обновлено 01 мая в 12:08
Происшествия

В Петербурге суды сработали в экстренном режиме

Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.
Обновлено вчера в 02:44
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Депутаты Верховной рады придумали способ увеличить численность армии Украины.
Обновлено в 04:17
Гаджеты

Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6

Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Авто

Hyundai рассекретила новую версию Ioniq 2020 года

После показа концептуальной версии нового поколения Hyundai Ioniq 2020 модельного года компания решила поделиться большими подробностями.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Новым главкомом сил НАТО стал участник операции «Буря в пустыне»

Обновлено в 07:20
Общество

В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья

Обновлено вчера в 08:40
Общество

Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей

Обновлено в 05:54
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Обновлено в 02:33
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Виктория Романец и Антон Гусев худеют на отдыхе

Пара остановилась в одном из домов отдыха живописной Алушты, где предусмотрены исключительно диетическое питание и процедуры по коррекции веса.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»

Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
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