Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в КрымуВести.Ru 03:49
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
Петербург и Ленобласть заметает снегом
Разные районы Петербурга и Ленобласти заметает снегом. Местным жителям остается только дивиться погодным изменениям.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Авто
Nissan отказывается от легендарного родстера 370Z
Представители немецкой компании Nissan официально объявили о решении в дальнейшем не продолжать выпуск популярного родстера 370Z.
Обновлено в 03:09
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Обновлено в 05:54
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Авто
Арабский гиперкар Lykan HyperSport стал полицейским автомобилем
Все поклонники киносаги "Форсаж" помнят момент в седьмой части, когда герои Вина Дизеля и Пола Уокера прыгают на гиперкаре Lykan HyperSport из одного небоскрёба в другой.
Обновлено в 04:06
Футбол
Президент «Барселоны»: «Месси может играть до 45 лет»
31-летний Месси выступает за "сине-гранатовых" с 2003 года.
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии
Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Общество
Шнуров написал стихи о строительстве мусорного полигона в Шиесе
Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров в привычной стихотворной форме высказался о событиях в Шиесе Архангельской области, где население протестует против строительства мусорного полигона для московских отходов.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Культура
Редактор Первого канала Александр Подьяпольский после скандала на шоу «Голос.Дети» попал в больницу с инфарктом
Обновлено в 04:40
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Вулкан Асо в Японии выбросил столб пепла высотой 600 метров
Японский вулкан Асо на острове Кюсю во время извержения выбросил столб дыма и пепла высотой 600 метров. Это третье извержение за месяц.
Обновлено в 06:02
Единоборства
Шлеменко: для Нагибина не вижу смысла в реванше с Караханяном
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что не видит смысла для своего соотечественника Тимура Нагибина в реванше с американцем Георгием Караханяном.
Обновлено в 05:40
Спорт
Гимнастов обяжут носить на форме флаг или название страны
Исполком Международной федерации гимнастики постановил, что на форме спортсменов должны быть отличительные знаки страны: государственный флаг или ее название.
Обновлено в 05:41
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Путин подписал закон об изоляции Рунета
Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети.
Обновлено 01 мая в 11:42
Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57